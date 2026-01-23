ABD Başkanı Donald Trump, İran'da infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu iddia ederek, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

Trump, İran'la ilgili bir soruya yanıt verirken dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Trump, Orta Doğu'ya doğru gittiğini söylediği filonun spesifik olarak İran'la ilgili yeni bir durum olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapmazken, "O yöne doğru ilerleyen devasa bir filomuz var." dedi.