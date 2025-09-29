ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Gazze'de savaşı bitirme konusunda iyimser bir mesaj paylaştı.

Trump, sahip olduğu Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da barış için "gerçek bir şans" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "İlk kez, herkes özel bir şey için aynı gemide. Başaracağız" diye ekledi.

28 Eylül'de Reuters haber ajansına konuşan Trump, İsrailli ve Arap liderlerin barış planına olumlu tepki verdiğini söyledi.

ABD Başkanı'nın 21 maddelik Ortadoğu barış planı, tüm İsrailli rehinelerin, ölü veya diri olarak, iadesini, Katar'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulmasını ve İsrail ile Filistinliler arasında "barışçıl bir arada yaşama" için yeni bir diyalog başlatılmasını öngörüyor.

Ancak BBC'ye konuşan Hamas sözcüsü Velid Kilani, bu tür önerilerin dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan katliamlardan uzaklaştırmayı amaçladığını söyledi.

Kilani, Hamas'ın ağustos ortasında ABD Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen anlaşmayı kabul ettiğini ancak İsrail'in buna Katar'daki Hamas karargahını bombalayarak karşılık verdiğini belirtti.

Kilani, Filistinlilerin onlarca yıldır İsrail ile müzakere girişimlerinin Filistin halkına istikrar veya güvenlik getirmediğini de ekledi.

Reuters'ın haberine göre, Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze'deki rehineleri kurtarabilmek için İsrail'e askerlerini geri çekmesi ve Gazze Şehri'ne yönelik hava saldırılarını 24 saatliğine durdurması çağrısında bulundu.

İsrail son haftalarda Gazze'ye yeni bir kara harekatı başlattı. İsrail ordusu Gazze Şehri'ni ele geçirme harekatında birçok bölgeyi tamamen yerle bir etti ve yüzbinlerce Filistinliye tahliye emri verdi.

Netanyahu 28 Eylül'de Amerikan Fox News TV kanalına verdiği röportajda, Hamas liderleri için Gazze'den çıkarılmalarını da içeren bir ateşkes anlaşması kapsamında af çıkarılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hamas şimdiye kadar, Filistinliler bir devlet için mücadele ettiği sürece silahlarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Örgüt, liderlerinin Gazze'den sınır dışı edilmesini reddediyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 66 bin kişi hayatını kaybetti.