ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Şara ile Trump, telefonda Suriye’deki gelişmeleri görüştü.

Açıklamada, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Tarafların ayrıca, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.

Görüşmede, “Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı” kaydedildi.