Ülkemizin dünyaya açılan kapısı Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited, devlete olan ciro ödemelerini aksatmadan gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeni ve modern Havalimanı ile ülkemizin tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sağlayan T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği2024 1. Dönem ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 123 milyon 606 bin Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, sorumluluklarının bilincinde olarak ciro payı ödemelerinin kesintisiz olarak sürdüğünü ifade ederken: “KKTC’nin göz bebeği olan Yeni Ercan Havalimanı Kıbrıs Türk halkının yüz akı olmaya devam edecek” dedi.

Editör: Burhan CANBAZ