Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, diplomasi çağrısı yaptı.

"Bölgenin, dünyanın ve uygarlığın, bir an önce, kuralların ve uluslararası hukukun hakim olduğu, istikrarın ve kalıcı barışın diplomasi yoluyla ve hukuk zemininde tesis edildiği bir düzene gereksinimi var" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları, yaratma potansiyeli taşıdıkları diğer etkilerle birlikte, kalıcı barış ve istikrar açısından riskleri daha da artırdı. Barışçı bir halk olan Kıbrıs Türk halkı adına dileğim ve çağrım, çocuklar, insanlar ölmeden, sorunlara, bir an önce, diplomasi yoluyla, hukuk zemininde çözümler üretilmesi yolunun seçilmesidir."