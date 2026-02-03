Türkiye’de 2026 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84 olurken, yıllık bazda yüzde 30,65'e oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

AA Finans enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyordu.