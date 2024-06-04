Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tüm şubelerde 2023 ürünü yemlik kırık harup küspesi satışına devam ediyor.

TÜK’ten yapılan duyuruya göre, harup küspesi peşin satış fiyatı 10.00 TL/Kg + KDV; 1 ay vadeli satış fiyatı 10.50 TL/Kg + KDV; 2 ay vadeli satış fiyatı ise 11.00 TL/Kg + KDV olarak belirlendi. Emek Kart sahipleri için özel vadeli satış seçenekleri olduğu da duyuruldu.

Buna göre, Emek Kart 3 Ay vadeli satış fiyatı 10.70 TL/Kg + KDV; Emek Kart 6 Ay vadeli satış fiyatı ise 11.75 TL/Kg + KDV olarak açıklandı.