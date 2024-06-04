Ağıllar-Altınova köyleri arasında yangın… Çam, zeytin ve harnup ağaçları yandı Ağıllar-Altınova köyleri arasında yangın… Çam, zeytin ve harnup ağaçları yandı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tüm şubelerde 2023 ürünü yemlik kırık harup küspesi satışına devam ediyor.

TÜK’ten yapılan duyuruya göre, harup küspesi peşin satış fiyatı 10.00 TL/Kg + KDV; 1 ay vadeli satış fiyatı 10.50 TL/Kg + KDV; 2 ay vadeli satış fiyatı ise 11.00 TL/Kg + KDV olarak belirlendi. Emek Kart sahipleri için özel vadeli satış seçenekleri olduğu da duyuruldu.

Buna göre, Emek Kart 3 Ay vadeli satış fiyatı 10.70 TL/Kg + KDV; Emek Kart 6 Ay vadeli satış fiyatı ise 11.75 TL/Kg + KDV olarak açıklandı.

Editör: Burhan CANBAZ