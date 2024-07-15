Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Dairesi, özel izinler dışında tüm dron uçuşları ve hava sporlarının 17 Temmuz Çarşamba saat 05.45'ten 20 Temmuz Cumartesi saat 19:59'a kadar yasaklandığını yayımladığı NOTAM ile duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamada, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Yıldızları tarafından yapılacak gösteri nedeniyle, verilen özel izinler dışında tüm dron uçuşları ve hava sporları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba saat 05:45'ten 20 Temmuz 2024 Cumartesi saat 19:59'a kadar yasaklanmıştır. Söz konusu yasak, 15 Temmuz 2024'te (bugün) SHD tarafından yayımlanan NOTAM ile havacılara duyurulmuştur.” denildi.