Ortadoğu’da son günlerde tırmanan gerilim bölge ülkelerinde askeri hareketliliği artırırken, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) dikkat çeken bir adım geldi. Türkiye’nin, güvenlik tedbirleri kapsamında KKTC’ye 4 adet savaş uçağı gönderme kararı aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu savaş uçaklarının yarın KKTC’ye ulaşması bekleniyor. Uçakların, Lefkoşa yakınlarında bulunan Ercan Havalimanı’na konuşlandırılacağı bildirildi. Bu kapsamda Ercan Havalimanı’nda gerekli hazırlıkların yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Bölgedeki askeri hareketliliğin, son dönemde Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Yunanistan da bölgede artan gerilim sonrası 4 adet F-16 savaş uçağını Baf’a konuşlandırmıştı.

Uzmanlar, karşılıklı askeri hareketliliğin Doğu Akdeniz’deki güvenlik dengeleri açısından yakından takip edildiğini ifade ediyor.