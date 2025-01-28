Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek ve 5 yıllık kalkınma planı lansmanına katılacak.

Ziyareti sırasında muhtarlar ve gençlerle de bir araya gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin 2. Olağan KKTC Bölge Genel Kurulu’na da katılacak.