TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 45'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği belirtilen duyuruda, "Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. " ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği aktarılarak, son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiği kaydedildi.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilerken dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulanan duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Duyuruda, maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağına işaret edilerek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. " denildi.

Bu doğrultuda, politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği aktarılan duyuruda, Kurulun, kararlarını, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı bildirildi.

Duyuruda, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

"Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

TCMB, aralık ayında açıkladığı 2025 yılına ilişkin takvimde 8 PPK toplantısı gerçekleştireceğini bildirmişti. Banka, bu yılın 2. PPK toplantısındaki faiz kararını 6 Mart 2025'te açıklayacak.