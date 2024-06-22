EURO 2024'te Türkiye A Milli Takım, zorlu maçta Portekiz ile karşılaştı. Portekiz maçı 3-0 kazandı.

Maçta goller; 22. dakikada Bernardo Silva, 29.dakikada Samet Akaydin (kk) ve 56. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.

Portekiz bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiledi. A Milli Takım ise Çekya karşısında alacağı sonuca göre tur atlayacak.

MİLLİ TAKIM'IN HESAPLARI SON MAÇA KALDI

Milli Takım, Çekya karşısında beraberlik alması halinde Portekiz'in de Gürcistan'a yenilmemesi halinde tur atlayacak.

Portekiz 6 puanla zirvede yer aldı. Milli Takım 3 puanla ikinci sırada haftayı tamamladı. Çekya ve Gürcistan ise 1'er puan sahip durumda bulunuyor.

RONALDO BİR REKORU DAHA KIRDI

Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, bir rekor daha kırdı. Portekizli oyuncu Avrupa Şampiyonası tarihindeki en çok asist yapan isim olmayı da başardı.

Ronaldo 56. dakikada Bruno Fernandes'in golünde asisti yapan isim olmuştu.