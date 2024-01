Ülkede temaslarda bulunan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC’nin elektrikli yerli otomobili Günsel’in üretim tesisini ziyaret etti.

Test sürüşü de yapan Mehmet Fatih Kacır’a Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Sürüşün ardından üretim tesisi de gezildi. Heyette Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.

-Kacır

Günsel’in özgün bir tasarımı olduğunu kaydeden Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye her zaman, her konuda olduğu gibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır, her başarılı işten duyduğumuz iftiharı, Günsel marka otomobillerle de duymayı ümit ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin otomotiv konusunda tecrübeli olduğunu, bu tecrübenin Togg’la taçlandığını kaydeden Kacır, araştırma, geliştirme ve tasarım odaklı yaklaşımla bu günlere getirilen Günsel projesinin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin deneyimi ve tecrübesiyle bütünleşmesini de temenni etti.

Otomotiv geliştirme sürecinin aşamalarına işaret eden Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Mutlaka bu anlamda da çalışmaları sürdürmek lazım ama pekâlâ satışa hazır olduğunu hissettiğim bir araç kullandım. Bugüne kadar verilen emekler iyi bir netice çıkardı” dedi.

Günsel’in renk tercihlerini de çok başarılı bulduğunu söyleyen Mehmet Fatih Kacır, projede emeği geçenleri kutladı.

-Günsel: "Üretim, bir enstrümandır"

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Günsel’in Kıbrıs ile Türkiye arasındaki bütünlüğüne vesile olmasını temenni ederek, “En büyük arzunun budur. Üretim, bir enstrümandır….” dedi.