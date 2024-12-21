Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Türkiye ile Suriye arasında Güney Kıbrıs’ın “çıkarları gözetilmeden” bir MEB anlaşması imzalanmasının “bölgeyi daha da istikrarsızlaşmaya götüreceği” iddiasıyla AB’den Suriye bölgesine daha çok müdahil olmasını istedi.

Fileleftheros’un “Türkiye-Suriye MEB’ine ‘Hayır’… Miçotakis ve Hristodulidis Avrupalıları, Bölge ile İlgili Tehlikeler Konusunda Bilgilendirdi” başlıklı haberine göre Miçotakis, “Yunanistan’ın, Suriye’nin ertesi gününde oynayacak önemli rolü olduğunu” iddia ederek “Yunanistan Helen Ortodoksların, Antakya Başpiskoposluğunun ve dolayısıyla Suriye ve Lübnan’da ikamet eden Helen Ortodoksların ruhani koruyucusudur, güvenlikleri Atina’nın öncelikli gayesidir” dedi.

Avrupa Birliği zirve çalışmalarının tamamlanması sonrasında perşembe gecesi Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, “Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesi” ile ilgili bir soruya karşılık “Türkiye’nin rolü ve bu rolün gelecekte Suriye’ye etkisi konusunda sonuç çıkarmak için henüz erken.” dedi. Türkiye’nin Suriye ile sınır komşusu olduğunu da hatırlatan Miçotakis, “Hepimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünün güvenceye alınması ve ülkedeki dini azınlıkların korunmasına ilgi göstermeliyiz.” ifadesini kullandı.

Gerek kendisinin gerek Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Avrupalı ortaklarına “Türkiye’nin, Suriye’deki yeni rejim ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasına yeltenmesi durumunda bölge istikrarı açısından ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda bilgi verdiklerini” iddia eden Miçotakis, Türkiye-Libya mutabakat zaptını örnek gösterdi ve bunun “yasa dışı olduğunu” öne sürdü.

Kiriakos Miçotakis, “Gerek ben gerek Başkan Hristodulidis, Türkiye ile Suriye arasında Kıbrıs’ın tartışılmaz egemenlik haklarını görmezden gelen bir çeşit Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) belirlenebileceği yolunda uluslararası basında dolaşan bu senaryo hakkında Avrupalı denklerimize bilgi verdik. Bununla ilgili bugüne kadar sadece gazete bilgileri düzeyinde dolaşan bilgiler vardı.” ifadelerini kullandı.

Alithia ise haberi, “Miçotakis Kaygılı… Kıbrıs’ın Egemenlik Haklarını Görmezden Gelecek MEB Kabul Etmiyoruz… ‘Türkiye’nin Suriye’deki Rolüyle ve Bu Rolün Gelecekteki Etkileriyle İlgili Sonuç Çıkarmak İçin Henüz Erken’” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, OMEGA isimli basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, “Basında dönen senaryolar dışında elimizde, Türkiye’nin Suriye ile MEB sınırlandırmasına gideceğini doğrulayan resmi göstergeler yok.” dedi; “Buna rağmen teyakkuzda olmalı ve gelişmekte olan şartları zamanında değerlendirmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Letimbiotis son Avrupa Konseyi’nde Suriye konusunun ele alındığını ve AB’nin muhtemel eylemlerinin ön hazırlığının yapıldığını belirterek, “Başkan Hristodulidis’in de söylediği gibi AB şu ana kadar bu konuda göstermesi gereken refleksleri göstermedi, bu yönde çalışıyoruz” diye konuştu.