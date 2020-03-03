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11 yaşındaki çocuk, kalp krizinden öldü

11 yaşındaki çocuk, kalp krizinden öldü
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Türkiye'nin Manisa’nın Soma ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Melisa Taşer, göğüs ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Taşer’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Soma Altıntaş Ortaokulu 5’inci Sınıf Öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra eve döndü. Evde akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı. Babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer tarafından özel bir hastaneye götürülen Taşer’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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