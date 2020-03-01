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"18 bin düzensiz göçmen sınırı geçti, kapıları kapatmayacağız"

"18 bin düzensiz göçmen sınırı geçti, kapıları kapatmayacağız"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapıları açtık. Bu sabah itibariyle 18 bin kişi oldu kapıyı zorlayıp geçenler. Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." dedi.

 Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuştu.

 Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir. Türkiye yaklaşık 40 yıl boyunca bölücü terör örgütü kullanılarak ağır siyasi, ekonomik ve insani maliyetlerle enerjisi tüketilen bir ülke olmuştur. Biz ülkemizi bu kısır döngüden kurtarmak için pek çok yol denedik.

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