2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Türkiye’de resmi gazetede yayınlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (KKTC) arasında "2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında 31 Mart'ta imzalanan "2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nda, KKTC'nin bütçe açığının giderilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomi, istihdam, ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi gibi konular yer aldı.

Anlaşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Eylem Planında yer alan 11 Reform alanında 85 Eylemleri gerçekleştirmeyi ve mali disiplin çerçevesinde, kamu maliyesi için gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbir, reform ve yasaları hayata geçirerek, Anlaşma süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2023 Mali Yılı Bütçe Yasasında yerel bütçe açığını azaltmayı taahhüt ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 6 milyar 400 milyon TL’ye kadar olmak üzere hibe ve 3 milyar 100 milyon TL’ye kadar olmak üzere kredi şeklinde yardımda bulunma taahhüdünde bulunuyor.

Hibe yardımları çerçevesinde “Altyapı ve Reel Sektör Projeleri ile Faaliyet” ödeneklerine toplam 4 milyar 100 milyon TL kaynak ayrılırken; Savunma ödeneklerine toplam 2 milyar 300 milyon TL destek sağlanması öngörülüyor.

Altyapı ve Reel Sektör alt proje ve faaliyetlerinin, Anlaşmanın 13. maddesi uyarınca en geç 1 ay içerisinde imza altına alınması hedefleniyor.

Kredi yardımlarında ise Kamu Sektörü (Cari Bütçe Açığına Katkı) için 1 milyar 600 milyon TL, Reform Destekleme ödeneği olarak 1 milyar 300 milyon TL ve Kamu Sektörü (Diğer) kalemine 200 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyar 100 milyon TL’ye kadar kaynak ayrılmış durumda.

Anlaşmayla birlikte imzalanan, iki ülke arasında işbirliği çerçevesini ortaya koyan amaç ve politikaların yer aldığı “İşbirliği Çerçeve Belgesi”nde ise 23 işbirliği alanı tespit edildi.

Anlaşma kapsamında Kırsal Kesim arsaları altyapı yatırımları, sosyal konut projesi gibi yeni projelerin yanında önceki yıllarda başlamış tarımsal sulama ve içme suyu projeleri, köy yolları dahil olmak üzere karayolları projeleri, e-Devlet projeleri, sağlık yatırımları ve eğitim sektörü desteklerine 2023 yılında da devam edilmesi için kaynak ayrılması öngörüldü.

Anlaşmanın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230607-1.pdf

linkinden ulaşmak mümkün.

- Feyzioğlu: “Biz birlikte güçlüyüz”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuyla ilgili bir değerlendirme yaparak, 2023 Mali İşbirliği anlaşmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hayırlı olmasını diledi .

Feyzioğlu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘KKTC - TC arasında bir tek geçerli hukuk vardır, o da kardeşlik hukukudur’ stratejisi hayata geçmiştir” dedi.

Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağının altını çizen Feyzioğlu, “Biz birlikte güçlüyüz, bu coğrafyada iki Türk devleti var bu iki Türk devleti ilelebet yan yana, omuz omuza yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.