26. Avrasya Ekonomi Zirvesi 13-15 Mart'ta yapılıyor... Cumhurbaşkanı Tatar da katılacak

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından 13-15 Mart tarihleri arasında 26’ıncısı düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel çatışmalar, küresel belirsizlikler, enerji krizi, gıda güvenliği, iklim değişikliği, enerjide dönüşüm, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi başlıklar konuşulacak.

Marmara Grubu Vakfı açıklamasına göre, Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli sivil toplum organizasyonlarından biri olan ve Marmara Grubu Vakfı tarafından 13-15 Mart tarihleri düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi için geri sayım sürüyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) iş birliğinde düzenlenecek zirveye, 44 ülkeden 300’ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanı katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MGV Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin "hür ve entelektüel" bir platform olduğunu belirterek, bugüne kadar 25 kez düzenlenen zirvelerde alanında uzman, dünya çapında tanınan isimlerin katılımıyla küresel sorunların mercek altına alındığını ve çözüm önerilerinin sunulduğu kaydetti.

Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 26’ıncısını "Güvensizliği bitir, iş birliğine başla" parolası ile düzenleyeceklerini aktaran Suver, "Zirvede küresel iş birliğinin önemini ve barışa duyduğumuz özlemi dile getireceğiz. Rusya-Ukrayna savaşını, bölgesel çatışmaları, küresel belirsizlikleri, enerji krizini, gıda güvenliğini konuşacağız. İklim değişikliği, enerjide dönüşüm ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini mercek altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Deprem gibi doğal afetlerin ekonomiye etkilerini tartışmaya açacaklarını anlatan Suver, "Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü. Biz de zirvede ‘Türkiye Cumhuriyeti 100 Yaşında’ başlıklı özel bir oturum düzenleyeceğiz. Bu oturumda bir uygarlık projesi olan Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve temel ilkelerini ele alacağız.

İkinci özel oturumumuzda Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin kuruluşunda büyük pay sahibi olan Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’i anacağız. ‘Rusya-Ukrayna Savaşı’nın birinci yılında, kutuplaşmış dünyanın analizi’ başlığı altında bir de ‘bilge insanlar oturumu’ düzenleyeceğiz. Bu oturuma 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve daha önce ülkelerinde cumhurbaşkanlığı yapan 14 isim katılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akkan Suver, zirvede 6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan depremlerin sonuçlarının yanı sıra Cumhuriyet’in ikinci yüzyıl vizyonunun da katılımcılarla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

- "Büyük afet karşısında uluslararası ölçekte gerçekleşen dayanışmanın bizim için anlamı çok büyük"

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin hazırlıkları devam ederken Türkiye’nin büyük bir deprem felaketi ile sarsıldığını anımsattı.

Depremin ilk anından itibaren tüm ülke gibi hazır giyim ihracatçılarının da seferber olduğunu anlatan Paşahan, "Afetzedelere yardım için tüm imkânlarımızı harekete geçirdik. Zorlu kış koşullarında afetzedelerin geçici barınma sorununun çözümü konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. TİM’in başlattığı konteyner ve prefabrik konut projesine maksimum düzeyde katkı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu büyük afette sadece yurt içinde değil, uluslararası ölçekte de örnek bir dayanışmaya tanık olduklarını ifade eden Paşahan, "Benzerine az rastlanan bu dayanışma için tüm ülkelere teşekkürü borç biliyorum. Deprem bölgesindeki tekstil ve hazır giyim tesislerimizde üretim geçici bir süre durdu. Bu süreçte iş ortaklarımız bizimle büyük bir dayanışma sergilediler. Bağışlarıyla depremzedelerimizin yanında olurlarken, üretimde meydana gelen geçici aksaklıklar konusunda anlayış gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Büyük afet karşısında uluslararası ölçekte gerçekleşen dayanışmanın anlamının çok büyük olduğunu dile getiren Paşahan, bu dayanışmanın bölgesel çatışmalardan, krizlerden yorulan dünyaya da iyi geldiğini düşündüğünü belirtti. Paşahan, "Acımızı olduğu gibi sevincimizi de hep birlikte paylaşacağımız, barışın ve huzurun egemen olduğu bir dünya hayal ediyorum. Avrasya Ekonomi Zirvesi de 26 yıldır bu ideali gerçekleştirmek için çalışıyor." açıklamasını yaptı.