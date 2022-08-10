5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.

Besmele ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Görkemli açılış töreni

Açılış töreni Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu ve ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra alfabe sırasına göre oyunlara katılan ülkenin kafileleri bayraklarını taşıyarak stada giriş yaptı.

Türk bayrağını Nafia Kuş ve Sena Keçici

Oyunlarda Türk bayrağını kafilenin önünde milli sporcular Nafia Kuş ve Sena Keçici taşıdı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran vatandaşlar 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı ve destekledi.

Gecede, Türk kafilesinden sonra en fazla alkışı Azerbaycan ve Filistin aldı.

İslami Dayanışma Spor Federasyonunun bayrağını ise aralarında eski milli sporcuların da yer aldığı birçok turnuvada büyük başarılar elde eden isimler taşıdı. Bayrağı Hülya Şenyurt, Nut Tatar, Yasemin Adar, Merve Çoban, Halil Mutlu, Hüseyin Özkan, Servet Tazegül, Mehmet Akif Pirim stada getirdi.

Sporcu yeminini paralimpik sporcu Öznur Cüre, hakem yeminini ise bisiklet hakemi Serkan Karademir okudu.

Dronelarla Mevlana silueti

Gecenin en fazla beğeni toplayan gösterisi dronelarla yapılan Mevlana silueti oldu.

Açılış töreninin sonunda çok fazla dronela yapılan şov ile Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı.

Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı

Törende, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteriş uçuşu yaptı.

Stadın üzerinden geçen Türk Yıldızlarının gösterisinin stattaki sporseverler de büyük bir ilgiyle takip etti.

İslam dünyasının önemli müzisyenlerinden Maher Zain de 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde mini bir konser verdi.

Işık şovlarının ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı gecede, dansçılar tarafından da çeşitli koreografiler de sahneye sunuldu. Halk oyunlarının gösterisi de büyük ilgi gördü.