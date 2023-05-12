Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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 Adana'da saat 11.33'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 11.36'da da merkez üssü yine Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle kentte şu ana kadar tespit edilen herhangi bir olumsuzluk yok. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

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