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Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı

Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı
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Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında Fatih Terim'in meşhur olan sözü, "what can i do sometimes??" diye tweet attı, sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maç sonrasında Ahmet Çakar'dan sürpriz bir tweet geldi.

Eski hakem ve yorumcu Çakar, maçın ardından Twitter hesabından "Resultate importante !!!" ve Fatih Terim efsane sözleri arasında olan "what can i do sometimes??" yazdı.

Çakar'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bazı taraftarlar tweete tepki gösterirken kimileri ise destek verdi.

İşte Ahmet Çakar'ın attığı tweetler;

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019, 10:44
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