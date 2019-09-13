Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'nin ihracını istediği Ahmet Davutoğlu, kameralar karşısına geçerek istifa ettiğini açıkladı.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, son dönemde AK Parti'yi ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştiriyordu.

AK Parti; il başkanları ile ilçe başkanlarının Davutoğlu'nun ekibi tarafından aranarak "Bizimle misiniz?" sorularının yöneltildiğini öğrenmesi üzerine harekete geçti.

Davutoğlu ve beraberindeki bazı isimlerin ihracı istendi.

Ahmet Davutoğlu ise buna karşılık olarak, ihracı beklemeden AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Ankara'daki ofisinden kameralar karşısına geçen Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Niyetimiz bölmek değildi. AK Parti'nin ve ülkemizin geleceğiyle ilgili umutsuzluğu dağıtmayı hedefliyorduk. Ne tespitlerimize yalan denildi, ne de çağrılarımıza yanıt verildi. Sözlerimiz açık, tavsiyelerimiz samimiydi.

Bize iletilen gerekçeler, AK Parti yönetiminin yaşanan gerekçelerden koptuğunu ortaya koymuştur. AK Parti bizleri ihraç etme sürecine girerek, aldığı kararla 18 yıl önce kurulan AK Parti'yi tasfiye etmiştir.

İşletilem sürecin, sonucu baştan yazılmış bir senaryo olduğu ortadadır.