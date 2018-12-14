'AK Parti 3 ili MHP'ye bırakacak, karşılığında Aydın ve Muğla'yı alacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde gerçekleşen görüşmesinde iş birliği için bazı iller üzerinde anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre AK Parti Adana, Mersin ve Manisa’yı MHP'ye bırakacak. Bunun karşılığında ise Aydın ve Muğla'yı alacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun iddiasına göre, AK Parti, MHP tarafından yönetilen Adana, Mersin ve Manisa'da ittifak ortağına 'jest' yapacak.

Bu illerde aday çıkarmayacağı ifade edilen AK Parti'de, yine MHP tarafından yönetilen Aydın ve Muğla'da da MHP'nin desteklenmesi gündeme gelmişti. Erdoğan'ın, Muğla'da aday olarak göstermek istediği bir ismi, son dakika geri çektiği kulislere yansırken, Aydın'da da 'MHP ve AK Partili seçmenler arasındaki oy geçişkenliği dengesi' gözetilmişti.

İki liderin önceki günkü görüşmesinde Aydın ve Muğla'nın yeniden AK Parti'ye bırakıldığı belirtildi. Bu iki ilde aday çıkarmayacak MHP, 24 Haziran'daki seçimlerde Aydın'da yüzde 32,5, Muğla'da da yüzde 28,2 oy alarak, CHP'den sonra ikinci parti konumunda bulunan AK Parti'nin adayını destekleyecek.

AK Parti, Muğla'da da aday çıkaracak.