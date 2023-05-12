Akar'dan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin, "Başta Yunanistan olmak üzere hiçbir komşumuza karşı saldırgan tutum içinde değiliz. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız” dedi.

Akar, Türkiye-Yunanistan arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum olduğunu belirterek, “Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz" ifadelerini de kullandı.

Akar, dün Kurtaran 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ardından personele hitap etti.

Başarılı geçen tatbikat dolayısıyla personeli tebrik eden Akar, TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliklerine vurgu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, "Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette. Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle işbirliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu." diye konuştu.