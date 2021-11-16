Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumakta kararlıyız "

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka uygun olmayan taleplerinden ve yayılmacı anlayışlarından kaynaklı bazı sorunların yaşandığını belirtti.

Yunanistan'ın her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur ülke imajı vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak bazı ülkelerle ittifak kurmaya çalıştığını ifade eden Akar, "Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eylemlere, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık verilmektedir." diye konuştu.

Yunanistan'ın "ittifak içinde ittifak" girişimlerinin hem NATO dayanışmasına hem de ikili ilişkilere zarar verdiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bütün bunlar bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran, müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir. Ayrıca Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunmaktadır. Yunanistan'ın bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu, bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve emekli komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler. Tüm bunların yanı sıra Yunanistan, göçmenlere karşı AB'nin savunduğunu iddia ettiği ortak değerlere ve evrensel ilkelere aykırı ve insanlık dışı uygulamalar sergilemektedir."

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar dahil göçmenleri acımasız bir şekilde geri itmeye devam ettiğini dile getiren Akar, "Geri ittiği göçmenlerin görüntülerini sildirmekten, delilleri yok etmekten de çekinmemekte ve yaptığı hukuksuzluğu gizlemeye çalışmaktadır. Tüm bunlara rağmen biz, aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesini samimi olarak istemekteyiz. Bunun için de her türlü çabayı göstermekteyiz." sözlerini sarf etti.

Hulusi Akar, güven arttırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettikleri Yunan heyetini Ankara'ya beklediklerini belirterek, "Defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir. En samimi temennimiz, Türk ve Yunan halklarının, bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin, Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devlet tek çözümdür"

Kıbrıs'ta bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç alınamadığına dikkati çeken Akar, "Artık Kıbrıs Türk halkının, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden, müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devlet tek çözümdür." görüşünü paylaştı.

"Kıbrıs bizim milli meselemizdir." diyen Akar, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı. Bakan Akar, "Sonuç olarak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kafkasya'nın istikrarına büyük önem verdiğini, bu bölgede barışın sağlanması için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Akar, Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını, 44 gün süren "Tek Vatan Harekatı" ile Ermenistan işgalinden kurtardığını anımsattı.

Bu süreçte Türkiye'nin haklı davasında Azerbaycan'ın yanında yer aldığını aktaran Akar, "Harekatın ardından imzalanan ateşkes kapsamında kurulan Ortak Merkez'de, TSK personeli ve Rus askeri birlikte görev yapmakta, ateşkesin kalıcı olması ve istikrar için gayret sarf etmektedir. Halihazırda TSK, Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta, işgalden kurtarılan bölgelerde müşterek mayın/EYP arama ve imha faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.