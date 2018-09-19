ALANYA'DA KIBRIS GAZİLERİ "BOCCE" TAKIMI KURDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kıbrıs gazilerinden oluşan bocce takımı kuruldu.

Alanya'da Kıbrıs gazileri, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu'nun 60 Yaş Üstü Bocce Ligi'nde mücadele ediyor. Mustafa Okan, Mehmet Uysal, Ali Yılmaz ve Necati Karaköse'den oluşan oyunculardan kurulu takımla bu yıl ilk kez bocce liginde mücadele eden Alanya Gaziler Takımı, antrenmanlarını Alanya Huzurevi'nde gerçekleştiriyor.

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü bünyesinde Alanya'da ilk defa gazilerden bir takım oluşturduklarını söyledi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonun 60 yaş üstü insanlardan oluşturduğu lige iki takımla katıldıklarını anlatan Çelik, şunları belirtti:

"Alanya Huzurevi ve Alanya Gaziler Takımı olarak yer aldığımız ligde amacımız belli yaş grubunda yer alan bu insanlarımızı hayatın akışı içinde yer almalarını sağlamaktır. Kıbrıs gazilerimizden oluşturduğumuz yeni takımla gazilere değer verdiğimiz bir kez daha göstermek istedik. Bu amaçla oluşturduğumuz takımız, birçok ilden maçlar yaptı, değişik ortamlara girdi ve yeni arkadaşlıklar edindi."

Takımın 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi oyuncusu Mustafa Okan, evde otururken hiçbir işe yaramadıkları hissine kapıldıklarını dile getirdi.

Bakanlığın organizasyonun kendilerini hareketlendirdiğini anlatan Okan, "Gazilerden oluşan bu takımla hayatımıza yeni bir yol daha çizdik. Maçlarda yeni arkadaşlar ediniyoruz, yeni şehirler görüyoruz. Hayata da daha çok bağlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Oyuncu 65 yaşındaki Mehmet Uysal da bocce ile mutlu olduklarını kaydetti.