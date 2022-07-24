Altun: "Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile arasındaki müstesna bağı zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Amerikan kongresindeki bazı temsilcilerin Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 20 Temmuz sonrası ilhak edeceğini iddia ettikleri hatırlatılarak, Türkiye’nin böyle bir planının olup olmadığına ilişkin soru üzerine Altun, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız olanların sürekli yeni iddialar ortaya attığını, bunun amacının da Kıbrıs Türk toplumunu bölmek ve Kıbrıs Türklerini Türkiye’den uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemen bir devlet olarak tanıdığını ve Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana olduğunu belirten Altun,“Bunun başlıca sebebi atılan tüm iyi niyetli adımlara rağmen Kıbrıslı Rumların çözümü reddetmesi ve elimizde Kıbrıs Türklerine karşı geçen yüzyılda işlenen suçların tekrarlanmayacağına dair somut bir gösterge olmamasıdır” dedi.

Fahrettin Altun, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkına uyguladığı insanlık ve hukuk dışı ambargolara sesini çıkarmayan, hatta Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını dahi görmezden gelen uluslararası toplumun, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler hakkında işine geldiği gibi söz söylemeye hakkı olmadığını vurguladı.

Altun “Kim ne derse desin Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile arasındaki müstesna bağı zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez.” diye konuştu.