Ankara'da sağanak etkili oluyor

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi. İstanbul Yolu'nun bazı kesimlerindeki su baskını nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Eryaman'da evlerine gitmek için okuldan çıkan öğrenciler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Trafikteki bazı araçlar sular altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarından inerek güvenli alanlara geçti.

Başkentteki selde bazı vatandaşlar araç içinde mahsur kaldı

Bu arada itfaiye ekipleri de su birikintilerinin olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.

Kentteki bazı ilçelerde öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Eryaman Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi. Bazı araçlar su altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Aracıyla Eryaman Mahallesi Orhan Bey Caddesi'ndeki su birikintisi içinde kalan öğretmen Sare Eroğlu, yaşadıklarını, AA muhabirine şöyle anlattı:

"Su çok derin değildi, 'geçebilirim' diye düşündüm ama birden su yükseldi, araba stop etti. Araba su aldı ve sürüklendi. Arkadaşlarım geldi. Kapılar açılmadığı için beni camdan çıkardılar. Çok korktum, saatlerdir ağlıyorum, titriyorum korkudan."

Belediye ekipleri, iş makinalarıyla sular altında kalan yolu tekrar kullanıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yağış nedeniyle aynı bölgede bulunan bir kafeyi de su bastı.

Sincan ve Etimesgut ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı.

İtfaiye ekipleri su birikintilerinin olduğu bölgelerde tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023, 18:51