Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretti. Yıldırım, görevinde uzlaşmayı esas aldığını ve görevi bırakırken gönlünün rahat olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, devir teslim töreninde şu açıklamaları yaptı:

"Yeni meclis başkanı seçilinceye kadar anayasamıza göre TBMM Başkanlığını en yaşlı, bana göre en genç üye olan Sayın Adan'a görevi devrediyorum.

Geçen 7 ay süre içinde TBMM'de uzlaşmayı esas alan daha az münakaşa daha fazla uzlaşma prensibiyle bütün gruplarla mümkün mertebe uyum içerisinde çalışmaya gayret ettim. Bugün görevi bırakırken gönlüm rahat."

TBMM Başkanlığı görevini devralan Celal Adan şöyle konuştu:

"Kendileri memleket, hizmet aşkıyla Türk milletinin göz bebeği olan İstanbul'a hizmet için yola çıkmıştır. Şanla şerefle dolu olan TBMM görevini geçici de olsa temsil etmekten gurur duyuyorum."

Kaynak: TRT Haber

