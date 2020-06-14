Bingöl Karlıova’da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24’te Karlıova’da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin Bingöl’e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Kurum: Ekipler bölgeye sevk edildi

TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, “Bingöl Karlıova’da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Soylu: 1 korucumuz göçük altında kaldı, 2’si de hafif yaralandı

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Vali Ekinci: 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise yaptığı açıklamada, Karlıova’nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamada da “Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.” bilgisine yer verildi.

Erzurum Valisi Memiş: Deprem Erzurum’da da hissedildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, depremin Erzurum’da da hissedildiğini belirterek, “Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova’ya buradan ekipleri sevk edeceğiz.” açıklamasında bulundu.