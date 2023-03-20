Birlik Haber Ajansı Genel Müdürlüğü görevine deneyimli gazeteci Muhammet Kaçar getirildi

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) çatısı altında faaliyet yürüten, 81 ilin yanı sıra Türk devletleri ile Avrupa'daki İnternet medyasına haber servisi yapan Birlik Haber Ajansı (BHA) Genel Müdürlüğü görevine deneyimli gazeteci Muhammet Kaçar getirildi. Kaçar aynı zamanda İMEF Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı '6906' sayılı kararname ile resmen kurulan ve kurucu Genel Başkanlığını Dr. Süleyman Basa'nın yürüttüğü Türkiye'nin 53'üncü birliği çatısı altında yer alan Birlik Haber Ajansı'nda Genel Müdürlüğe gazeteci Muhammet Kaçar getirildi. Merkezi Ankara'da yer alan BHA, 81 ilin yanı sıra Türk devletleri ile Avrupa'daki İnternet medyasına haber servisi sağlayacak. Bir dönem Anadolu Ajansı'nda (AA) çalışan, Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bölge Müdürü olarak görev yapan Kaçar, Ankara'daki yeni görevine başladı.

'İNTERNET MEDYASINA HABER İÇERİĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Kurumsal ve teknik yapılanmasını tamamlamak üzere olan BHA'da görev almaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Kaçar, ajansın Türkiye'nin yanı sıra Türk devletleri ve Avrupa'da İnternet yayıncılığı yapan mecralara yazılı, fotoğraflı ve görüntülü haber içeriği sağlayacağını söyledi. Kaçar, "Türkiye’nin 81 il ve ilçeleri ile yurt dışı temsilciliklerimizdeki muhabirlerimiz tarafından güncel, siyasi, ekonomik, kültür, sanat ve spor alanlarındaki haberler ve son dakika gelişmeleri, doğru, hızlı, tarafsız ve kamu yararı gözetilerek, insan onuru ve toplumsal değerlere saygılı bir habercilik anlayışıyla, İnternet haber yayıncılığı yapan kuruluşlara ulaştırılacak. BHA, ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmeleri aktarırken, sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeren bilgi ve haberlerin önüne geçmeyi de amaçlamaktadır. İnternet yayıncılığının ihtiyaç duyduğu haber içeriğine katkı sağlamayı hedefleyen ajansımız; bilgilendirici içeriklerin yayınlanmasını da esas alacaktır." dedi.

Muhammet KAÇAR Kimdir?

1977 Rize Güneysu doğumlu olan Kaçar, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında Rize Kaçkar TV’de Teknik Yönetmen ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2000-2001 yılları arasında Anadolu Ajansı (AA) Rize ili Güneysu ilçesi muhabiri olarak çalıştı. 2001-2023 yılları arasında Demirören Haber Ajansı’nda (DHA) görev aldı. DHA'da Rize İl temsilciliği yaptığı sırada 2017 yılında Trabzon Bölge Müdürü olarak görevlendirildi. 2018 yılında ise ajansın 11 ilden sorumlu Karadeniz Bölge Müdürü oldu. Bu görevini 2023 yılı Ocak ayına kadar sürdürdü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 2016’da Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik terör saldırısı sırasında çektiği fotoğraflarla Türkiye'de 'Yılın Siyaset Fotoğrafı' dalında ödüle layık görüldü. 2021 yılında bölgedeki başarılı habercilik koordinasyonu nedeniyle Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Yılın Gazetecisi’ ödülünü aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sel afetinde canlı yayında yaptığı özel röportaj ile Rize Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘Yılın En İyi Gazetecisi’ ödülüne layık görüldü. Kaçar, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Koordinatörü ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

TİMBİR'DEN MESAJ

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) ve Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, BHA Genel Müdürlüğü görevine getirilen Kaçar için mesaj yayınladı. Basa mesajında, "BHA Genel Müdürümüz Muhammet Kaçar ajans konusunda çok deneyimli iyi bir gazeteci. Katılımı ile güç bulacağımıza yürekten inanmıyorum. Bize güveni için teşekkür ederiz. İnşallah hep birlikte ve el birliği işe ajansımızı çok iyi yerlere getiririz" ifadelerine yer verdi.