Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye'deki misyonlarını detay paylaşmadan geçici olarak kapatması "maksatlı"dır

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayımlayan ve bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını geçici olarak kapatan 9 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması hakkındaki soru üzerine Çavuşoğlu, bazı Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, konsolosluk birimleri dahil büyükelçiliklerde tüm hizmetleri durdurduğunu, hatta kapattıklarını söyledi.

Söz konusu misyonların, diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını "bir terör tehdidi" olduğunu söyleyerek geçici olarak kapattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir terör tehdidi varsa, hele hele müttefikse bu tehdidin nereden kaynaklandığını, kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Bize söylüyorlar, 'somut bilgilerimiz var, bir tehdit var, o nedenle kapatıyoruz'. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerimize aktarmaları ve böyle bir tehdit varsa bu bir saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor."

Somut bir bilgi paylaşımının olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?" dedi.

Çavuşoğlu, burada bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, dün büyükelçileri Bakanlığa çağırarak tam da bunu söylediklerini aktardı.

"Biraz dürüstlük ve samimiyet bekliyoruz"

Dün bazı bakanlarla, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile de görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin buradan aldıkları başvuruları İstanbul'a göndererek hafta sonu da vize işlemi yapacağını, bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken bizimle detayları paylaşmadan önce bu adımları atmaları, tüm ülkeler için söylüyorum, maksatlı. Burada 'Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var' imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele seçim öncesi Türkiye'yi, AK Parti iktidarını, bizleri zor durumda düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok, amaçlarına hizmet etmez. O yüzden biraz dürüstlük ve samimiyet bekliyoruz."

9 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerine verilen mesaj

Dün, büyükelçilere "burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiği" mesajını verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK/YPG dahil tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini, yabancı terörist savaşçılarla en çok mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından İçişleri Bakanlığının özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerini artırdığını belirterek, bu konularda hassas olduklarını ifade etti.

Bu olayla hiç ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerinin de misyonlarını kapattığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin diğerlerine de 'bu eyleme, yani kapatma eylemine siz de katılın' dediğini de biliyoruz. Bizim elimizde bu tür bilgiler de var. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu açıklamalar ve kapatma eylemleri maksatlıdır ve biz de gerekli uyarıları yaptık. Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge paylaşmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar da olacaktır. Bu mesajı da dün kendilerine verdik."

Türkiye'nin tahıl koridorundaki rolüne övgü

Bakan Cafiero, ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Arjantin ilişkilerinin çok kapsamlı olduğunun altını çizen Cafiero, şu anda küresel belirsizlik ortamı olduğunu söyledi.

Cafiero, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek "Doğal olarak bir uzaklığımız var evet ama insani olarak baktığımızda, hepimiz burada olan bitene duyarlıyız. Özellikle savaşın çıktılarını gözlemliyoruz. Tabii ki burada enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesi olsun, buradaki gübrenin eksikliği ya da fiyatın yükselmesi olsun büyük bir küresel etkileri olduğunu görüyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından gıda ve enerji fiyatlarının arttığına işaret ederek, özellikle Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin gıda ve enerji anlamında çok kırılgan olduğunu vurgulayan Cafiero, şunları kaydetti:

"Sistemsel değişikliklere ihtiyacımız var, güçlü bir liderliğe ihtiyacımız var. Kendini buna adamış liderlere ihtiyacımız var. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez gibi güçlü liderlere ihtiyacımız var. Her zaman burada bütün gücümüzle barışın acil olduğu çağrısını yapmaya devam edeceğiz. Buradaki uzlaşı mekanizmaları artık uzatılmalı, uzatılıyor ama bizim artık bugün insanların artık hayatların kaybetmemesine, gıdanın güvenliğinin sağlanmasına ve buradaki nüfusun emniyeti içinde yaşamasına ihtiyacımız var. Türkiye'nin buradaki rolünü çok takdir ediyoruz. Özellikle buradaki tahıl koridoru konusunda ve Ukrayna'dan gelen gıda konusundaki desteğini çok takdir ediyoruz ve dünya bunun farkında. Biz de bundan bahsettik. Bu liderlik rolü hepimiz için gerekli."

Cafiero, aynı kararlılığın Laçin Koridoru için de gösterilmesi gerektiğine ve bunun için de fırsat olduğuna işaret ederek "Hala pandeminin yaralarını sarıyoruz. Hala bu korkunç pandeminin yaralarını sardığımız bir dünyadayız. Ve halklarımızın yaşam kalitesini geri kazanmalıyız. Bunu başarmanın yolu ne savaş ne de bu blokajlar. O yüzden Türkiye, Ermenistan, Arjantin olarak bütün halklarımızla burada bu bağlarımızı güçlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

"Çalışma toplantılarımızdaki tüm çıktılar bir fotoğrafla bir basın toplantısıyla bitemez"

Arjantin ve Türkiye'nin teknolojik kalkınması, şirketlerinin gelişmiş teknik kapasiteleri, bilgileri olan ve bu sayede dünyada önemli bir rol oynayacak olan ülkeler olduğuna dikkati çeken Cafiero, "Türkiye ve Arjantin'in uydu inşa etmesinin hepimiz için örnek olması gerekiyor. Bu işbirliğimizin bir temsili, ikili ilişkilerimizdeki güvenin bir temsili olduğu kadar, bizim dünyadaki de büyük şirketler büyük teknolojiler arasında aldığımız yere de bir örnek teşkil ediyor." görüşünü paylaştı.

İki ülkenin de kendi teknolojisi ve gücü olduğuna vurgu yapan Cafiero, güçlerin birleştirilerek daha güçlü hale gelebileceğini, nükleer tıp teknolojisinin de bu alanlardan biri olduğunu belirtti.

Cafiero, "Biz burada Arjantin ve Türkiye, güçlerimizi birleştirirsek kesinlikle dünyanın en ücra köşelerine bile gidebilecek güce sahibiz. Arjantin ve Türkiye olarak, genel olarak birbirimize benzer duruşları sergiliyoruz. Çalışma toplantılarımızdaki tüm çıktılar bir fotoğrafla, bir basın toplantısıyla bitemez. Bu sadece bizim için stratejik işbirliğimizin başlangıç noktası olabilir. Bu belirsizliklerle dolu dünyaya somut çözümler vadediyoruz." dedi.

Türkiye ve Arjantin'in ilişkilerinin çok güçlü olduğunu söyleyen Cafiero, "Ticari anlamda baktığımızda, Arjantin ve Türkiye arasında ticaretin büyüdüğünü gördük. 2021, 2022’den bu yana büyüme yaşadık, o yüzden biz bunu gündemde tutmak istiyoruz. Yine de bakıyoruz ki olabilecek imkanlarımızın gerisindeyiz. Biz bunu bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İş hacmimizi yatırımlarımızı geliştirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Cafiero, Arjantin ve Türkiye arasında işbirliği yapılabilecek alanlar arasında mineraller, ecza ürünleri ve doğal gazın da bulunduğunu belirterek, "Elbette her şey ticaretten ibaret değil. Kültürel açılar da bizim için çok önemli. Siz bizi tanıyorsunuz, biz, Türkiye'yi daha çok tanıyoruz. Türkiye dizileri Arjantin televizyonlarında en çok reyting alan programlar." ifadesini kullandı.