Çavuşoğlu: “Blinken'a Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye politikalarında dengeyi korumaları gerektiğini söyledik"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Blinken'a Kıbrıs konusunda ve Yunanistan ve Türkiye politikalarında ABD'nin dengeyi korumaları gerektiğini söylediğini, Blinken'ın da kendisine bu dengeyi koruyacakları cevabı verdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Blinken ile görüşmesi sonrası Yunanistan ve Kıbrıs konusuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm dünya biliyor, kim nerede alkışlanırsa alkışlansın (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresinde alkışlanması) BM de çok iyi biliyor, bugüne kadar 55 yıldır, tüm planları, tüm çözüm önerilerini reddeden Rum tarafı oldu. Bu bir gerçeği değiştirmez. Annan planını kimin reddettiği herkes tarafından biliniyor. Crans Montana'da masayı kimin devirdiğini herkes biliyor. O yüzden kimin nerede alkışlandığı önemli değil. Amerikan Kongresinde konuşan herkes ayakta alkışlanıyor. Biz NATO ile birlikte gittiğimiz zaman da gördük. Bu bir gelenektir, olabilir, bundan da gocunacak bir şeyimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu görüşmede Blinken'a Kıbrıs konusunda ve Yunanistan ve Türkiye politikalarında ABD'nin önceden denge gözettiğini ama son zamanlarda bu dengeyi kaybettiğini, bu dengeyi korumaları gerektiğini söylediğini, Blinken'ın da kendisine bu dengeyi koruyacakları cevabı verdiğini ifade etti.