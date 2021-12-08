Çavuşoğlu: "BM Kıbrıslı Türk makamlarının rızasını almalı"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Uluslararası toplumda Brahimi Raporu olarak bilinen BM Barış Operasyonları Paneli Raporu'nun henüz uygulanmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "BM Barış Gücünün başarısı için tüm tarafların rızası gereklidir. Bu durum Kıbrıs için de geçerlidir. BM'nin Ada'daki BM Barış Gücü için, Kıbrıslı Türk makamlarının rızasını alması gerektiğinin altını çizmem gerek. Ayrıca, Ada'daki tek işgalin 1963'te gerçekleştiğini ve aslında 1964'te BM Barış Gücünün konuşlandırılmasına yol açtığını hatırlamam gerekir." diye konuştu.