Çavuşoğlu, Guterres ile Kıbrıs konusunu da görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kıbrıs konusu da dahil bölgesel konuları ele aldı.

Çavuşoğlu, dün, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.