Çavuşoğlu: "Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan "To Vima" gazetesine verdiği mülakatta, Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan Yunanistan ziyareti vesilesiyle iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Oruç Reis"in faaliyetlerini Türkiye kıta sahanlığı içindeki lokasyonlarda yürüttüğünün altını çizerek, "Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı ve maksimalist iddiaları karşısında hem Türkiye'nin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız." dedi.

Doğu Akdeniz'deki gergin durumu hafifletmek için yaptıkları diyalog çağrılarını anımsatan Çavuşoğlu, bu çağrıların Yunanistan tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, 2019'da imzalanan Türkiye-Libya Mutabakatı'nın, uluslararası hukuka dayalı olarak iki egemen devlet tarafından imzalandığına işaret ederek, bu anlaşmanın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından da memnuniyetle onaylandığına değindi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine de değinerek, "Türk tarafının vizyonu, Ada'daki iki devlet arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir iş birliği ilişkisinin kurulmasıdır. Hepimiz geçmişin başarısızlıklarından ders çıkarmalıyız. Eski BM Güvenlik Konseyi kararlarında ısrar etmek bizi sadece bir kısır döngüye sokabilir. Bu nedenle gerçekçi, yapıcı ve açık fikirli bir yaklaşımla ileriye dönük yeni bir yol çizmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.