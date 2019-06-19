Çavuşoğşu: "Çok mu şey istiyoruz? Paylaşmayı öğreneceğiz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstediğimiz tek şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türkleri'nin haklarının garanti altına alınması. Çok mu şey istiyoruz?" dedi.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (AKDENİZ-PA) nüfus hareketleri ile güvenlik konusundaki toplantısı, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantının açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Alia Hatoug Bouran, milletvekilleri katıldı.

Kıbrıs konusunda konuşan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"İki tarafın siyasi eşitliğine dayanmayan çözüm kalıcı olmaz. Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alan çözüm için çaba sarf ediyoruz.

Neyi müzakere edeceğimizi Rum kesimi ve KKTC ile Yunanistan ve İngiltere ile gayriresmi görüşüyoruz.

Akdeniz, Kıbrıs etrafında doğal kaynakların paylaşılması konusu en önemli konulardan bir tanesidir.

Kıbrıs etrafında ve Akdeniz'deki doğal kaynakları birbirimizi ayrıştırıcı unsurlar olarak görmek istemiyoruz.

İstediğimiz tek şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türkleri'nin haklarının garanti altına alınması. Çok mu şey istiyoruz? Paylaşmayı öğreneceğiz.

O zaman siyasi çözüm de gelir, zenginliklerin paylaşılması konusunda sorun yaşanmaz. Örgütler arasında ayrım yaparsak terörle mücadele edemeyiz.

İdeolojisine, amacına bakarak mücadele verdiğimiz zaman terörle mücadele edemeyiz."