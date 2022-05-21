CHP'den İstanbul Maltepe'de Milletin Sesi mitingi

Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği "Milletin Sesi" mitingi yapıldı.

Mitingde konuşan CHP Lideri Kemel Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hayat pahalılığı vardı. Kılıçdaroğlu, dalet, sağlık, düzensiz göç, dış politika gibi konularda hükümeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Bursa’da yapılması planlanan ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İstanbul’a alınan “Milletin Sesi” mitingi Maltepe Sahil’de gerçekleştirildi. Vatandaşların söz alarak başladığı "Milletin Sesi Mitingi" daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla devam etti. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting konuşmasını halkın arasına inerek dinledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen Milletin Sesi mitingindeki konuşmasına "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor" diye başladı.

Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatan Kılıçdaroğlu,

"O gün bu meydanda 'Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu bizim ilk adımımızdır' demiştim. Beş yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Az kaldı, bu kentin meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Meraklanmayın, az kaldı."

İktidarın halkı korkuyla sindirmek istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

İktidara geldikten sonra ülkeye huzur ve adalet geldi diye yetinmemek gerektiğini söyleyen CHP lideri, "Nerede bir hata görürseniz bizi özgürce eleştireceksiniz. Eleştirmekten korkmayacaksınız, çekinmeyeceksiniz" diye konuştu.

Türkiye'de "yüz binlerce kişinin tiranlıktan kaçmaya çalıştığını", gençlerin yüzde 70'inin yurt dışına taşınmak istediğini ve 550 bin gencin gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Az kaldı İstanbullu kardeşlerim, az kaldı. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor, Türkiye bu değişime hazır" dedi.

'Gitmek zorundalar, gidecekler'

Kılıçdaroğlu, göçmen politikaları hakkında ise şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelen kaçakların, özellikle Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğine inanıyorum. Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var.

"Yolgeçen hanına dönen sınırları koruyamayanlar bu devleti yönetemezler.

"Sekiz milyon kişiyi plansız, programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olarak bu yük taşınamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar, gidecekler.

"Davulla, zurnayla, kardeşçe göndereceğiz onları kendi ülkelerine."

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu ülkeden çalınanları tavizsiz geri alacağıma milletimin huzurunda bir kere daha söz veriyorum.

"Güzel halkım yeter ki sesini yükselt, kim olduğunu asla unutma. Geliyor gelmekte olan."