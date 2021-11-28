Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'nin açılışında konuştu.

"TÜM DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN KKTC'NİN ÇÖZÜM VİZYONUNU ÖN YARGISIZ BİR ŞEKİLDİ DEĞERLENDİRMESİNİ İSTİYORUM"

Konuşmasında Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum" dedi.