Devlet Bahçeli: HDP vakit kaybetmeksizin kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin vakit kaybetmeden kapatılması gerektiğini söyleMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde İsveç'teki tahrik eylemi ile HDP'ye kapatma davası, hedefinde ise muhalefet ve NATO vardı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, ''İsveç'te bir sapık manyak şeytan piyonu yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyona ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır.'' dedi.

HDP'ye kapatma davası üzerinden Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) eleştiren MHP lideri, ''AYM'nin, HDP'nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleri ile tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi neyin arayışı neyin hazırlığıdır?'' ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Adım adım 2023'e yürüyor geçmişten ilham alıyoruz. 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni, FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar benzerleri yaşanmıştır. 16 Nisan 2017 seçimiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci demokratik atılım olmuştur. 16 Nisan halk oylaması, Türk milletinin kendi geleceğine, kararına aracısız sahip çıkmayı belgelemiştir.

''ZİLLET İTTİFAKI SIRTINI ZALİMLERE SIRTLANLARA DAYANIŞTIR''

Zillet ittifakı sırtını zalimlere sırtlanlara dayanıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamıştır. Kimin kiminle yürüdüğü dibine kadar bellidir. Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'de muhalefet partileri kadar savruk acınası hallere düşmemiştir. İşin can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır.

''VAKİT KAYBETMEDEN HDP KAPATILMALIDIR''

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleri ile tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi neyin arayışı neyin hazırlığıdır? AYM şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP kapatılmalıdır hem de vakit kaybetmeksizin, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteği ile AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir.

THE ECONOMIST DERGİSİ KAPAĞINA TEPKİ

Seçimler yaklaştıkça zehirli yılanlar ortaya çıkıyor. Bunlar aleyhimize kurgular yapan küresel üst aklın tercümanı olan karanlık odakların husumet aparatlarıdır.

ABD YÖNETİMİNE TEPKİ

Biden, muhalifleri açıkça destekleyerek Sayın Erdoğan'ın darbeyle değil seçimle devrilmesi gerektiğini ima etmiştir. Cumhurbaşkanımıza bedel ödetmeye kalkışan 85 milyon vatandaşımızı karşısında bulacaktır. İşte meydan, işte millet, kendine güvenen durmadan gelsin beri. ABD Türkiye'deki seçimleri zillet ittifakı aracılığıyla karıştırmak peşindedir.

İSVEÇ'TEKİ TAHRİK EYLEMİ

İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir ordusu Türktür. İsveç'te bir sapık manyak şeytan piyonu yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyona ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Siyasi sonuçlarının analiz edilmemesi akıl dışıdır.

''NATO İLE DOĞMADIK, NATO'SUZ DA ÖLMEYİZ''

Aslında hedef sadece Türkiye değil Türk İslam alemidir. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler buyursun açsınlar. NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz.

''SEÇİM 14 MAYIS'TA, 6'LI MASA HALA ADAY ÇIKARAMADI''

Seçimler Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta yapılacaktır. Zillet ittifakı henüz cumhurbaşkanı adayını bulup çıkaramamıştır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir. Gördüğümüz kadarıyla zillet ittifakı çok tehlikeli sularda kulaç atmaya devam etmektedir.

''İP BAŞKANI'NA SİLAHLARA VEDA SÖZLERİNİ KULLANDIRAN HANGİ MİHRAKLARDIR?''

İP Başkanı'na silahlara veda sözlerini kullandıran hangi mihraklardır? Zillet ittifakı, İP Başkanı eliyle PKK'yla mütareke mesajı vermiştir. Silahlara veda mesajını düşünüp tavır geliştirmesi gereken kişiler bir dönem yan yana oturduğumuz isimlerdir. PKK'ya kucak açanlar karşımızdadır. İyisiyle kötüsüyle zilletiyle zalimiyle hepsi birden karşımızdadır. Biz de diyoruz ki aziz milletim sıra sende. İP Başkanı PKK'yla açılım mesajı vermiştir. Gerçek nedeni, gerçek hedefi ortaya çıkmıştır. Biz biliyorduk bununla birlikte herkes görmüştür. İP Başkanı silahlara değil siyasete veda etmeye eninde sonunda ulaşacaktır. Silahlara vedayı konuşanlar hala ABD'de çekilen silahlara veda kovboy filmlerini seyrediyorlar.''di. HDP'ye kapatma davası üzerinden Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) de eleştiren Bahçeli, ''AYM'nin HDP'nin talebiyle kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleri ile tamamıyla aykırıdır'' diye konuştu. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına da sert sözlerle tepki gösteren MHP lideri, ''Bu azgın provokasyona ifade ve düşünce özgürlüğü diyenler suç ortağıdır'' dedi.