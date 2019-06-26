Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü,

Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü,

Türkiye'nin Edirne ili  Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan araç duvara çarptı.

Kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.

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