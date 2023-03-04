Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek

Türk siyaseti en hızlı günlerinden birini yaşıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’na dair açıklamaları ve Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP’li iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önermesi üzerine CHP’nin belediye başkanları Ankara’ya geldi.

Akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya gelen CHP’li belediye başkanları, bugün de CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmeye depremden etkilenen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş dışındaki belediye başkanlarının tümü katıldı.

Belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek

Görüşmeden sonra açıklama yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li 11 belediye başkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini ilettiklerini söyledi.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu, Meral Akşener’i Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ikna etmek için görüşmeye gidiyor.

Görüşmede iki başkan iradelerinin genel başkanlarına bağlı olduğunu iletecekler.