Elazığ depreminde 7 kişiye mezar olan apartman davasında proje sahibine iyi hal indirimi ve tahliye

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Ayken Apartmanı'nın karar duruşmasında proje sahibine iyi hal indirimiyle tahliye kararı verildi.

Bu binalardan Mustafapaşa Mahallesi'nde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Ayken Apartmanı’nın betonarme projesini yapan Yavuz Cihangiroğlu, müteahhit İlhami Yerlikaya ve projeye izin veren dönemin İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Zeynal Deniz hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması 17 Ocak'ta görüldü.

Mahkeme heyeti, yargılama sırasında hayatını kaybeden İlhami Yerlikaya hakkındaki davanın düşmesine karar verirken, projeye izin veren sanık Zeynal Deniz'in projenin içeriğini denetleme yetkisi olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Proje sorumlusu Yavuz Cihangiroğlu ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cihangiroğlu’na verilen hapis cezası, sanığın duruşmalardaki saygılı davranışları ve verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 6 yıl 8 aya indirildi. Yavuz Cihangiroğlu, 3 yıl meslekten men cezası ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ayken Apartmanı’nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatı Sadin Koç, istinaf mahkemesine başvurarak, karara itiraz etti.

Avukat Sadin Koç, yaptığı açıklamada "Ayken Apartmanı 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre hazırlanmıştı ancak dosyadan alınan bilirkişi raporunda 1975 deprem yönetmeliğine dahi uygun olmadığı mahkeme kararıyla tescil edildi. Tüm bu hususlar nazara alınarak biz söz konusu kişilerin ömür boyu meslekten menedilmelerini ve en azından bilinçli taksirden ceza almaları gerektiğini düşünüyoruz." dedi.