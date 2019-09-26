Erdoğan: “8 hafif yaralı var, bazı binalarda hafifi hasar söz konusu”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti dönüşünde İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "8 kadar yaralanma olayı söz konusu. Hafif yaralı olanlar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

Erdoğan, ABD ziyareti sonrası İstanbul'a dönüşünde açıklama yaptı.

İstanbul'daki 5,8'lik depremle ilgili bilgi veren Erdoğan şunları söyledi:

"Hava sahamıza girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen bir deprem haberini aldık. Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı devamı mümkün olan bir durum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında, acil afet yönetim merkezi faaliyete geçti. Depremle ilgili tüm koordinasyon ilgili bakanlık ve kurumlarımızın katılımıyla bu merkezden yönetilmekte.

Açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu.. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar yaralanma olayı söz konusu. Hafif yaralı olanlar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar yüreğimizi yakacak bir haber almadık. Toplanma alanlarıyla ilgili açıklamalar yapılıyor. AFAD'ın on binlerce toplanma alanı vardır. "