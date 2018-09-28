ERDOĞAN, CAN DÜNDAR’IN İADESİNİ İSTEDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan Can Dündar’ın iadesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya'nın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesi ile bu ülkede bulunan FETÖ terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda ne tür konuların konuşulduğuna dair soru üzerine Erdoğan, binlerce terör örgütü PKK ve yüzlerce FETÖ mensubunun Almanya'da bulunduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, "Gerek bizim istihbarat teşkilatımızın gerek Alman istihbarat teşkilatının, bakanlıklarımızın müşterek çalışmalarıyla, birbirimize olan öz güvenle, nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul eden, bunu beyan eden bir Almanya'nın bunu yapmaktan daha kolay bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğunu hatırlatan Erdoğan, buradan hareketle bunların yakalayıp teslim etmenin iki ülkenin huzuru ve mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ettiğini söyledi.

"BİZ YARGIYA SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ"

Enver Altaylı'nın tutukluluğuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şunu kabul etmek lazım. Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini veya mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz." diye konuştu.

Yargının bağımsızlığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti:

"(Yargının) verdiği karara saygı duyulur. Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız o ayrı bir konu. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de Türk yargı sisteminin, Alman vatandaşları hakkında mesela tutuksuzluk kararını aldığı kişiler olmuştur. Tutuksuz yargılama kararı verdiği kişiler olmuştur ve serbest bırakmıştır ama tutuksuz yargılama suretiyle. İsim verdiğiniz Enver Altaylı, acaba ben sorsam 'Enver Altaylı'yı tanır mısınız?', 'Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz?', 'Bunun acaba Türkiye'nin istihbarat sisteminin içerisinde de dolaylı yer aldığını bilir misiniz?' diye sorsam acaba siz de bilir misiniz? Acaba bu istihbarat sisteminde daha sonra ne gibi işlevler görmüş? Acaba Türk yargısı, bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız."

"YARIN EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ GÜNDEME TAŞIYACAĞIZ"

İki ülke arasında ekonomi adına ilk somut adımların ne zaman atılacağına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Yarınki görüşmemizi, Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında çok çok önemsiyorum. Yarın bu ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız. Ekonomik ilişkilerde bu sürecin, Türkiye-Almanya arasında çok önemli olduğuna, özellikle ileri teknolojide, dijital dönüşümde, savunma sanayinde yenilik, daha önce planladığımız, atacağımız birçok adımlar var. Özellikle Almanya-Türkiye ortak adımlarla inanıyorum ki bölgede de ciddi bir performansı sergileyecektir. Tamamlayıcı olduğumuza da inanıyorum. Bundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum."

"(CAN DÜNDAR) 5 YIL 10 AY MAHKUMIYETI VARDIR, AJANDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can Dündar'ın basın toplantısına katılmamasına ilişkin bir soru üzerine, Merkel'e bu konudaki samimi açıklamalarından dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Türk yargısı bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hatta hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır, isim vermeyeceğim. Fakat son söylediğiniz kişiye gelince, önce Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak, Almanya'ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, ifşa edilmesi suç teşkil eder."

Türkiye'nin Almanya ile Suçluların İadesi Anlaşması'nı yapmış bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, "Dolayısıyla bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Biz de böyle bir mahkumiyet kararı kesinleşmiş olan kişinin iadesini istedik. Aynı durum Almanya için de geçerli olabilir. Almanya için de bizde böyle birisi olsa, bir Alman hakikaten buradan yargılanmış, mahkum olmuşsa bizden Almanya bunu isteyebilir, biz de bunu vermek durumundayız. Böyle bir şey benim başıma gelse ben veririm, hiç bakmam. Olayın aslı budur, bunun da doğrusunu bilmemizde fayda var" dedi.