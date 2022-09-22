Erdoğan'dan "Rusya'dan KKTC'ye uçuşlar" ile ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyarErdoğan, Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyacaklarını belirterek, "Buranın çok çok önemli olan bir boyutu da şu, malum Rusya'nın turist potansiyeli çok yüksek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm" dedi.eti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gerçekleştirdikleri New York ziyaretlerini tamamladıklarını, son derece verimli, yoğun bir ziyaret olduğunu belirtti.