Erdoğan: "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.