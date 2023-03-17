Erdoğan: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz.

NATO, Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır.

(NATO'ya üyelik süreci) İsveç'le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz.

(NATO üyeliği) Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır.

(NATO üyeliği) 120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil.

(Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay süreci) Temenni ederim ki seçim öncesi yetişir.

(Terör örgütlerinin İsveç'teki gösterileri) Finlandiya'da bu tür eylemler olmadığı için İsveç'ten ayırdık, olumlu yaklaşımımızı attığımız imzayla gösterdik.

Terörle mücadelede Türkiye'ye yönelik olumsuz adımları gördüğümüz sürece, bu nereden gelirse gelsin her türlü tavrı almaya hazırız."