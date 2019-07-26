Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, il başkanlarıyla son seçimlerden önce ocak ayında bir araya geldiklerini hatırlattı.

31 Mart seçimleri ve hemen ardından yapılan 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde gösterdikleri gayret için tüm teşkilat üyelerine teşekkür eden Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ilan ettiği resmi sonuçlara göre ülkedeki bin 389 belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyesinden 755'ini, yani yaklaşık yüzde 54'ünü AK Parti adaylarının kazandığını anımsattı.

AK Parti'nin oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli bir netice elde ettiğini aktaran Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bakıldığında yüzde 51 oy oranı, 990 belediye kazanıldığını, belediye oranı olarak da yüzde 71'in üzerine çıktıklarını belirtti.

AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandıkları ve kaybettikleri yerler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Büyükşehirden iline ilçesinden beldesine kadar bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz. İllerimizde 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde ortaya çıkan tabloyu da göz önünde bulundurarak teşkilatlarımızdan adaylarımıza kadar tüm eksiklerimizi, hatalarımızı tespit edeceğiz." diye konuştu.

Bundan sonraki ilk seçimin 2023 Haziran ayında yapılacağını dile getiren Erdoğan, bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Erdoğan, "İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Yunus Emre'nin 'her dem yeniden doğarız' mesajına uygun şekilde kendimizi sürekli yenileyerek, sürekli tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü daha da güçlendireceğiz. 'İnci sancı mahsulüdür' derler. Biz de AK Parti olarak genel başkanından belde yöneticisine kadar tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bu sancıyı çekeceğiz, seçimlerde sandıktan inciyi yani arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yol sonuna kadar açık"

Siyasi partilerin, özellikle de AK Parti'nin millete hizmet kapısı olduğunu belirten Erdoğan, bunun için de AK Parti'nin kapısının millete hizmete talip olan herkese sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte davamıza ve ülkemize hizmet için çıktığımız bayrak yarışında nöbeti devrede devrede bugünlere geldik. AK Parti kurulduğunda gençlik kollarında görev alan arkadaşlarımız hamdolsun bugün ilçe ve il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün AK Parti'nin kapısından giren herkese bu yol sonuna kadar açıktır. Bu makamlar kimsenin tapulu malları değildir. İhtirasları, hırsları veya kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak adeta AK Parti'de gözünü açan ve hayatının en verimli yıllarını bu çatı altında geçiren bir nesil siyasette yetiştirdik. Unutmayınız, dünyamız ilk insandan beri toprak kültürü ile ateş kültürü arasındaki kavgaya şahitlik eder. Hazreti Adem, 'insanın yaratıldığı toprak tevazudur, verimdir, berekettir, üretkenliktir' buyuruyor. Buna karşılık Rabbine baş kaldıran iblisin yaratıldığı ateş ise kibirdir, yakıcılıktır, yıkıcılıktır. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz hep toprak karakteri üzerinde yükselmiştir. Bugün de bölgemizde dünyada tüm çalışmalarımızı toprak fıtratına uygun şekilde yürütme gayreti içindeyiz. AK Parti'nin siyaset mayası da insan mayası da işte budur. Maya sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, velhasıl kaliteli olur. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir."

Her müessese gibi siyaset ve partilerin de insanla var olduğunu, insanla yürüdüğünü, insanla son bulduğunu dile getiren Erdoğan, öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş, maddi ve manevi katkı sağlamış, hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her bir isme teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti'nin Türkiye'nin partisi olduğunu, AK Parti'nin birikiminin de Türkiye'nin birikimi olduğunu belirten Erdoğan, "Buradan tüm teşkilat yöneticilerimize, özellikle de il ve ilçe başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne kadar partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı asla kesmemenizi özellikle talep ediyorum." dedi.

Teşkilatına ve teşkilat mensuplarına vefa göstermeyenin, şehrine, ülkesine ve milletine de vefa gösteremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zaten AK Parti'ye gönül verenleri kucaklamak demek milletimizin yarıdan fazlasını peşinen bu dairenin içine almak demek. Bu kardeşlerimiz üzerinden toplumun kalan kısmına ulaşmak çok daha kolay, çok daha hızlı, çok daha etkili olacaktır. Meclis tatile girdiğine göre milletvekillerimizin seçim bölgelerindeki faaliyetlerini bu doğrultuda yoğunlaştırmaları gerekiyor. Kapısını çalmadığımız hane, elini sıkmadığımız vatandaş, kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. Bu anlayışla vaktimizin büyük bir bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen, milletin derdiyle dertlenmeyen siyasetçilerin yeri değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Aksini düşünen varsa yanlış yerde olduğunu bilmeli ve derhal kendini sigaya çekmelidir. Her dem yeniden doğmak demek bıkmadan usanmadan, öf bile demeden milletle birlikte olmak, millete hizmet etmek demektir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, kimseden ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır. Çünkü bu kadro binbir başlı kartalı taşımaya talip kanarya misali dünyanın en ağır imtihanını veren kadrodur."

"Asıl büyük zaferler önümüzde duruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl büyük zaferler ise şu anda önümüzde duruyor. Bu zafer levhasına ismini yazdırmak isteyenlerin yapmaları gereken ise çalışmaktır, daha çok çalışmaktır, daha hasbi çalışmaktır. AK Parti teşkilatlarında görev alan veya göreve talip olan her arkadaşımda işte bu heyecanı, bu şevki, bu kararlılığı görmek istiyorum. Rabbim ömür, sağlık ve imkan verdikçe kendim de bu yolda tüm gücümle yürümeye devam edeceğim. Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerden iki ay önce "Memleket işi gönül işi" diyerek mahalli seçimlerde millete olan taahhütlerini bir manifesto mahiyetinde kamuoyuna ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "gönül belediyeciliği" ile milletin hizmetine talip olan AK Parti'nin yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini içeren bu belgenin 11 başlıktan oluştuğunu söyledi.

Bu belgeyle millete şehir planlarını uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlama sözü verdiklerini, altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirlerde tamamen çözme taahhüdünde bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarını bölgelerin özelliklerine ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütme konusundaki kararlılıklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Benzersiz şehirler anlayışıyla şehirleri kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirme niyetlerini milletle paylaştıklarını söyleyen Erdoğan, "akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanlarını insanların ve şehirlerin emrine sunmak için çaba göstereceğiz" dediklerini aktardı.

Çevreye saygılı şehirlerle belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı, cansız tüm varlıklarla uyum gözetme sözü verdiklerini, sosyal belediyecilik çalışmalarına önem vererek doğrudan insana dokunan hizmetleri ve projeleri yaygınlaştıracaklarına ahd ettiklerini dile getiren Erdoğan, yatay şehirleşmeyle tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle şehirle ilgili tüm önemli kararları orada yaşayanlarla birlikte alacaklarını beyan ettiklerini belirten Erdoğan, tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynaklarını hem doğru hem de açık şekilde kullanmaktaki kararlılıklarının altını çizdiklerini anımsattı.

Değer üreten şehirlerle kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirme sözü verdiklerini söyleyen Erdoğan, seçime bu ilkeler çerçevesinde hizmet verecekleri sözüyle gittiklerini ifade etti.

"Şerde fren ama hayırda destek"

Milletin de kendilerine itibar ettiğini ve 755 belediyede AK Parti'li kadroları yönetime getirdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir partidir. Biz muhalefet adaylarının yaptığı gibi bunun hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup da sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Bakın şu anda hemen inkara başladılar, birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun bakalım, önümüzde daha çok önemli süreç var, ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. Ama şunu unutmayın ki AK Parti'nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır.

Yani İstanbul gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Parti'li meclis üyelerinde, Ankara gibi bir yerde kahir ekseriyet AK Parti'li belediye meclis üyelerinde. Onların herhangi bir karara karşı veya herhangi bir talebe karşı düşünceleri veyahut da tavrı eleştiriye tabi. Aynı şekilde İstanbul, Ankara her biri veya başka yerler ama parlamentoda bakıyorsunuz böyle bir kahir ekseriyet filan da söz konusu değil. Ama AK Parti'nin parlamentoya getirmiş olduğu herhangi bir yasa tasarısı, Cumhur İttifakı'nın birlikte getirdiği yasa tasarısı bunu engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu sizin için meşru ama yerel yönetimlerdeki bu duruş gayrı meşru... Nasıl bir anlayış bu? Onun için demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren ama hayırda destek. Yöntemimiz bu olacaktır."

Seçim meydanlarında verdikleri her sözü yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Mücbir sebeplere dayalı istisnalar dışında her dönemde verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine getirdik, getiriyoruz. Belediye başkanlarımızın tamamından önümüzdeki dönem çalışmalarını 31 Ocak'ta milletimize ilan ettiğimiz bu ilkeler çerçevesinde yürütmelerini istiyorum. Bu taahhütlerin önemli bir bölümü Türkiye'nin ekonomide ve hayat kalitesinde ulaştığı seviyenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"Bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var"

Önceden sadece başını sokacak ev isteyen vatandaşların bugün altyapısıyla, ulaşımıyla, yeşiliyle, parkıyla ve diğer unsurlarıyla daha yüksek standartlarda yerleşim alanları talep ettiğini aktaran Erdoğan, "Dolayısıyla bu ilkeler AK Parti'nin hizmette ve vizyonda kendisiyle yarışıyor olmasının ifadesidir." dedi.

Göreve geldikleri dönemde arabası olmayan vatandaşların bazılarının şimdi bir iki arabası olduğunu, traktörü, biçerdöveri olmayan çiftçilerin şimdi bu imkanlarının bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün inşallah Polatlı'da tarım sezonuyla ilgili açılış yapacağız. Orada bunları detaylarıyla vereceğim. Yalana dayalı değil, gerçeğe dayalı olarak vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in işi sürekli yalan, başka bir şey yok. Bunlar konuşuyor olabilir ama bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Bu sebeple her bir belediye başkanımızın, il, ilçe başkanımızın bu ilkeleri yazıya döküp masasının üzerinden eksik etmemesi gerekiyor. Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığımız da bu konunun sıkı takipçisi olacaktır. Biz de her belediye ve il başkanları toplantımızda bu konunun takipçisi olacağız. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde yürütülen faaliyetleri yine bu ilkeler çerçevesinde değerlendireceğiz. Amacımız 2024 belediye başkanlığı seçimlerine kadar şehirlerimizde bu ilkeler doğrultusunda köklü bir değişim gerçekleştirmektir."

"Kandil diye bir meselemiz de kalmayacak"

Pençe Harekatı'na ilişkin de değerlendirme yapan Erdoğan, "Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili de "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız." diye konuştu.

"F35 konusunda tedbirlerimizi alırız"

S-400 sistemlerinin montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de aktif olarak kullanılmaya başlanılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz." dedi.

Erdoğan, Suriye konusunda "Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır." diyen Erdoğan, "Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz." dedi.

"Merkez Bankasının kararını hayati bir dönüm olarak görüyorum"

"Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik." diyen Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz kararını şöyle değerlendirdi:

"Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu, battık mı, bitti mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Merkez Bankasının dünkü kararını hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki toparlanma eğiliminin yılın 3. çeyreğinde güçlenerek devam edeceğini bildirdi.

"Tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Tek adam, tek adam diye nakarat yapıyor. Bu tek adam benmişim. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bak izle, bu yıl da BM'de nasıl bir konuşma yapacağım." diye konuştu.

"Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder"

"7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız." diyen Erdoğan, "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder." açıklamasında bulundu.

Fındığın taban fiyatı 17 lira

Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini açıkladı.