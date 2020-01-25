Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlun Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

"Süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp kimseyi açıkta bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören konutlara ilişkin, "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız." dedi.

"Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız." dedi.